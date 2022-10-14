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12:48, 14 октября 2022Россия

Москалькова рассказала об «обижающих людей» случаях вручения повесток

Омбудсмен Москалькова сообщила об «обижающих людей» случаях вручения повесток

Фото: Global Look Press

Россияне жалуются на случаи некорректного вручения мобилизационных повесток, сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Ее слова приводит ТАСС.

По словам омбудсмена, она имеет в виду инциденты, когда сотрудники военкоматов и полиции приходят в квартиры, чтобы вручить повестки резервистам среди ночи. Москалькова отметила, что такие действия «обижают людей».

«Ко мне поступали обращения о некорректном призыве. Это обижает людей, мы презюмируем добропорядочность наших людей, большинство готово выполнить свой долг, конечно, их обижает, когда к ним приходят ночью с повесткой. Такие обращения у нас были и неоднократно», — рассказала она.

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В каких регионах имели место подобные инциденты, Москалькова не уточнила.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о случаях «облав» с повестками на резервистов в Москве и осудил эту практику, пообещав обратиться в органы прокуратуры.

В Совфеде также призвали разобраться с «облавами» на резервистов в столице.

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Валерий Розенберг
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