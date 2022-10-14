Москалькова рассказала об «обижающих людей» случаях вручения повесток

Омбудсмен Москалькова сообщила об «обижающих людей» случаях вручения повесток

Россияне жалуются на случаи некорректного вручения мобилизационных повесток, сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Ее слова приводит ТАСС.

По словам омбудсмена, она имеет в виду инциденты, когда сотрудники военкоматов и полиции приходят в квартиры, чтобы вручить повестки резервистам среди ночи. Москалькова отметила, что такие действия «обижают людей».

«Ко мне поступали обращения о некорректном призыве. Это обижает людей, мы презюмируем добропорядочность наших людей, большинство готово выполнить свой долг, конечно, их обижает, когда к ним приходят ночью с повесткой. Такие обращения у нас были и неоднократно», — рассказала она.

В каких регионах имели место подобные инциденты, Москалькова не уточнила.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов рассказал о случаях «облав» с повестками на резервистов в Москве и осудил эту практику, пообещав обратиться в органы прокуратуры.

В Совфеде также призвали разобраться с «облавами» на резервистов в столице.