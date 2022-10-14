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11:35, 14 октября 2022Из жизни

Женщина получила предложение руки и сердца от друга юности после 24 лет ожидания

В США женщина получила предложение руки и сердца от друга юности после 24 лет ожидания

Фото: Drew Coffman / Unsplash

В США женщина получила долгожданное признание в любви и предложение руки и сердца от друга юности, в которого тайно влюбилась 24 года назад. О необычной помолвке спустя годы ожидания и разлуки пишет Metro.

38-летняя Кейт Макнейл и ее ровесник Пол Дэймон познакомились в 1997 году, когда были еще подростками. Между ними завязалось дружеское общение. Они часами болтали по телефону и даже засыпали с телефонной трубкой возле уха.

Кейт призналась, что скоро влюбилась в Пола, но не решалась об этом сказать. Когда им исполнилось по 18 лет, она попыталась поцеловать молодого человека, но тот увернулся. Это смутило девушку и разбило ей сердце.

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Вскоре после этого отец Кейт получил работу в другом городе, и она переехала туда вместе с родителями. Шло время, она все реже общалась с Полом, затем у каждого началась своя жизнь: молодой человек ушел служить на флот, а девушка поступила в колледж.

Позднее и тот и другой завели семьи, а у Кейт появились дети. При этом они продолжали следить друг за другом в социальных сетях. Спустя годы они развелись со своими супругами. Когда женщина узнала об этом, то сразу же отправила сообщение Полу.

Пол обрадовался посланию от старой знакомой. Он признался, что многие годы жалел о несостоявшемся поцелуе и никогда не переставал думать о Кейт.

Они договорились о встрече, на которой впервые поцеловались и признались друг другу во взаимных чувствах. Пара планирует пожениться летом следующего года.

Ранее сообщалось, что в США разлученные в 10 лет друзья детства воссоединились спустя 18 лет и сыграли свадьбу в стиле викингов. Пара заключила брак в присутствии 50 гостей и обменялась клятвами.

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Евгения Черкасова
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