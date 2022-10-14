Белоруссия призвала Украину отвести военных от общей границы

Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо призвал Киев отвести военных от общей границы

Киев должен отвести военных от общей границы с Белоруссией, призвал глава госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Для снижения напряженности украинцам нужно отводить от границы тероборону и военных, а не размещать иностранные миссии с оружием. Чем меньше военнослужащих, кроме пограничников, на границе, тем меньше и предпосылок для конфликтов», — объяснил он.

Лаппо также добавил, что белорусские пограничники будут выполнять свою работу только на территории республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о напряженной обстановке на границе с Украиной. По его словам, украинские военные минируют дороги вблизи республики.

