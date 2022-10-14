Работавший в «Зените» чешский тренер оценил вероятность отъезда россиян из РПЛ

Бывший тренер «Зенита» Петржела заявил, что зимой россияне могут массово покинуть РПЛ

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность отъезда российских игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ) в зимнее трансферное окно. Его слова приводит Sport24.

«Зимой может случиться массовый отъезд молодых и перспективных футболистов в средние европейские клубы», — заявил чешский специалист. Он добавил, что в случае перехода доходы игроков сильно снизятся, зато спортсмены смогут сосредоточиться на футболе.

Петржела также высказался о частичной мобилизации в России. «Думаю, все российские игроки РПЛ боятся мобилизации, просто не говорят об этом», — сказал тренер.

Ранее специалист рассказал об отношении к России в Чехии. Петржела отметил, что одна половина жителей страны настроена против русских, но вторая половина думает по-другому. Он признался, что у него много друзей в России, и добавил, что они ни в чем не виноваты.

Петржела работал в Зените с 2003-го по 2006-й. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.