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10:58, 14 октября 2022Спорт

Работавший в «Зените» чешский тренер оценил вероятность отъезда россиян из РПЛ

Бывший тренер «Зенита» Петржела заявил, что зимой россияне могут массово покинуть РПЛ
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Вячеслав Евдокимов / ТАСС

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела оценил вероятность отъезда российских игроков из Российской премьер-лиги (РПЛ) в зимнее трансферное окно. Его слова приводит Sport24.

«Зимой может случиться массовый отъезд молодых и перспективных футболистов в средние европейские клубы», — заявил чешский специалист. Он добавил, что в случае перехода доходы игроков сильно снизятся, зато спортсмены смогут сосредоточиться на футболе.

Петржела также высказался о частичной мобилизации в России. «Думаю, все российские игроки РПЛ боятся мобилизации, просто не говорят об этом», — сказал тренер.

Ранее специалист рассказал об отношении к России в Чехии. Петржела отметил, что одна половина жителей страны настроена против русских, но вторая половина думает по-другому. Он признался, что у него много друзей в России, и добавил, что они ни в чем не виноваты.

Петржела работал в Зените с 2003-го по 2006-й. Под его руководством команда стала серебряным призером чемпионата России и обладателем Кубка страны.

Ксения Курашкина
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