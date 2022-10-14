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12:12, 14 октября 2022Культура

Paramount Pictures перезапустит фильм «Голый пистолет»

Paramount Pictures перезапустит фильм «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном в главной роли

Кадр: фильм «Голый пистолет»

Компания Paramount Pictures готовится перезапустить комедийный фильм «Голый пистолет». Об этом сообщает Deadline.

Режиссером проекта назначит Акива Шаффер («Бруклин 9-9», «Поп-звезда: Не переставай, не останавливайся»), на главную роль в фильме претендует актер Лиам Нисон, известный по картинам «Список Шиндлера» и «Заложница». К работе над лентой также привлекут сценаристов «Чип и Дейл спешат на помощь» Дэна Грегора и Дуга Мэнда. В роли исполнительных продюсеров выступят Сет Макфарлейн и Эрика Хаггинс.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Однако известно, что Нисон может сыграть роль сына офицера Фрэнка Дербина, в образе которого в оригинальной версии предстал Лесли Нильсен.

«Голый пистолет» — фильм 1988 года режиссера Дэвида Цукера, который открывает трилогию картин о работе сотрудника полиции, пародирующую «полицейские» сериалы. Комедия оказалась успешной и собрала в мировом прокате почти 80 миллионов долларов.

Ранее Sony анонсировала перезапуск «Тарзана».

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Дениза Мацаева
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