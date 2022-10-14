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21:44, 14 октября 2022Россия

Глава комитета по обороне оценил заявления о срыве плана мобилизации в Москве

Глава комитета по обороне Картаполов опроверг заявления о срыве плана мобилизации в Москве

Фото: Кошелев Илья/ Globallookpress.com

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в своем Telegram-канале оценил заявления члена комитета Виктора Соболева о том, что Москва срывает план мобилизации.

«Член нашего Комитета по обороне Виктор Соболев сегодня заявил, что Москва срывает план по мобилизации, сеет панику и что эту ситуацию необходимо срочно обсуждать на Комитете. Хочу сказать генералу Соболеву: Виктор Иванович, сейчас не то время, чтобы заниматься популизмом. Мы обязательно обсудим на заседании Комитета ситуацию и ваше в ней "участие"», — подчеркнул депутат.

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Картаполов опроверг заявления о невыполнении мобилизационного плана в столице и напомнил, что кроме трех добровольческих полков, которые были сформированы в столице еще до объявления мобилизации, москвичи продолжают добровольно приходить в военкоматы сотнями.

Он призвал тех, кто предъявляет претензии именно к Москве, обратиться к опыту других городов и переключить внимание «на реальные и действительно важные проблемы», а не «добавлять тревоги на пустом месте».

Ранее Виктор Соболев назвал провокацией облавы на призывников около станций метро в Москве, отметив, что эту ситуацию обсудят члены комитета. Он добавил, что столица выполнила квоту по частичной мобилизации на 50 процентов, несмотря на то, что ей «выдали мизерный план».

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Марина Совина
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