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05:25, 14 октября 2022Мир

Раскрыта стоимость похорон экс-премьера Японии

Kyodo: государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ обошлись в $8,4 млн

Фото: Ксения Нака / РИА Новости

Кабмин Японии потратил 1 миллиард 240 миллионов иен (около 8,4 миллиона долларов) на проведение государственных похорон убитого бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, которые состоялись 27 сентября. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в японском кабмине.

Собеседник раскрыл, что 510 миллионов иен (около 3,4 миллионов долларов) были потрачены на встречу и обслуживание гостей церемонии. Также 480 миллионов иен (порядка 3,2 млн долларов) были выделены на обеспечение охраны.

27 сентября в Токио несколько сотен человек вышли на акции протеста, чтобы потребовать отмены государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, обвинив убитого премьера в милитаристских взглядах. Сообщалось, что стоимость похорон убитого Абэ составит почти в два миллиона долларов.

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Юлия Мискевич
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