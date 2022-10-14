Раскрыта стоимость похорон экс-премьера Японии

Kyodo: государственные похороны экс-премьера Японии Синдзо Абэ обошлись в $8,4 млн

Кабмин Японии потратил 1 миллиард 240 миллионов иен (около 8,4 миллиона долларов) на проведение государственных похорон убитого бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, которые состоялись 27 сентября. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в японском кабмине.

Собеседник раскрыл, что 510 миллионов иен (около 3,4 миллионов долларов) были потрачены на встречу и обслуживание гостей церемонии. Также 480 миллионов иен (порядка 3,2 млн долларов) были выделены на обеспечение охраны.

27 сентября в Токио несколько сотен человек вышли на акции протеста, чтобы потребовать отмены государственных похорон бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, обвинив убитого премьера в милитаристских взглядах. Сообщалось, что стоимость похорон убитого Абэ составит почти в два миллиона долларов.