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20:58, 14 октября 2022Бывший СССР

Депутаты Рады собрались на Тайвань

CNA: депутаты Верховной Рады Украины собрались посетить Тайвань в конце октября

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Депутаты Верховной Рады Украины собрались посетить Тайвань в конце октября. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова (CNA) со ссылкой на местный парламент, передает РИА Новости.

Как утверждает CNA, в Демократической прогрессивной партии Тайваня уточнили, что группа депутатов Рады, в числе которых экс-заместитель министра экономического развития Юлия Клименко, намерена присутствовать на 11-й Глобальной ассамблее Всемирного движения за демократию (WMD).

В агентстве отметили, что ассамблея пройдет в Тайбэе с 25 по 27 октября, ее планируют посетить около 300 экспертов, активистов и чиновников из более чем 70 государств.

Ранее Украина учредила межпарламентскую группу по развитию и укреплению связей с Тайванем, в которую вошли 15 депутатов. Ее возглавил председатель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Александр Мережко. Он подчеркнул, что данная инициатива должна укрепить торговые, экономические и культурные связи между Украиной и Тайванем.

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Кристина Есикова
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