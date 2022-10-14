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17:22, 14 октября 2022Россия

Стало известно об очередном обстреле российского села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Вознесеновка

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Село Вознесеновка в Шебекинском городском округе обстреляли Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Еще один сегодняшний обстрел. Теперь село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Жертв и пострадавших нет», — сказал глава региона.

В результате атаки ВСУ оказались повреждены пять частных домовладений, а также оборвана линия электропередач, из-за чего произошло частичное отключение электроснабжения в поселках Красное, Ленинский, а также в селах Нежеголь, Марьино и Вознесеновка.

Губернатор российского региона Роман Старовойт заявил, что со стороны Украины по селу Гуево было нанесено пять ударов. По словам главы области, осколки от взрывов повредили здание дома культуры, у которого оказались выбиты стекла и посечен фасад.

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Никита Абрамов
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