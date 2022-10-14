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20:55, 14 октября 2022Среда обитания

В США продадут дом легенды XX века

Mansion Global: в США выставили на продажу особняк легенды XX века Фрэнка Синатры

Кадр: Zillow / YouTube

В США выставили на продажу бывший особняк легенды XX века киноактера Фрэнка Синатры. За объект попросили более 10 миллионов долларов. Об этом сообщает Mansion Global.

Поместье в Лос-Анджелесе выставлено на продажу за 12,75 миллиона долларов (более 804 миллиона рублей) — сумма оказалась на 41 процент меньше первоначальной. На данный момент неизвестно, когда именно в доме проживал Синатра. Однако нынешний владелец приобрел жилье в 1998 году за 1,54 миллиона долларов.

Особняк занимает 618 квадратных метров. На участке также есть гостевой дом площадью более 90 «квадратов», а также бассейны и просторная терраса. Интерьер особняка выполнен в белых тонах.

В декабре 2021 года в Беверли-Хиллз выставили на продажу дом, который принадлежал ныне покойному голливудскому актеру Кирку Дугласу. Особенностью участка назвали выложенную брусчаткой дорожку в саду, на которой некоторые знаменитости оставили свои автографы. В их числе был Фрэнк Синатра.

Нина Ташевская
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