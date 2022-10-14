Судоходство в Босфоре восстановлено после аварии с сухогрузом

Береговая охрана Турции: судоходство в Босфоре восстановлено после аварии с сухогрузом

Движение судов в проливе Босфор восстановлено после аварии с сухогрузом, у которого отказал двигатель. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на береговую охрану Турции.

«После буксировки судоходство в Босфоре было открыто», — говорится в сообщении.

13 октября сообщалось, что 190-метровое судно Annita, следующее из стамбульского района Тузла в российский Кавказ, заблокировало судоходное движение в проливе. К нему были оперативно направлены два буксира и катер KEGM-8 с лоцманом. «Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза», — уточнялось на сайте телеканала.

В начале сентября движение судов в Босфоре было остановлено из-за поломки сухогруза Briza, шедшего на Украину. Отмечается, что 107-метровое судно бросило якорь в районе Кандилли из-за неисправности механизмов.