Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 14 октября 2022Мир

Судоходство в Босфоре восстановлено после аварии с сухогрузом

Береговая охрана Турции: судоходство в Босфоре восстановлено после аварии с сухогрузом

Фото: Serguei Fomine/ Globallookpress.com

Движение судов в проливе Босфор восстановлено после аварии с сухогрузом, у которого отказал двигатель. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на береговую охрану Турции.

«После буксировки судоходство в Босфоре было открыто», — говорится в сообщении.

13 октября сообщалось, что 190-метровое судно Annita, следующее из стамбульского района Тузла в российский Кавказ, заблокировало судоходное движение в проливе. К нему были оперативно направлены два буксира и катер KEGM-8 с лоцманом. «Пролив временно закрыт для движения судов из-за аварии сухогруза», — уточнялось на сайте телеканала.

В начале сентября движение судов в Босфоре было остановлено из-за поломки сухогруза Briza, шедшего на Украину. Отмечается, что 107-метровое судно бросило якорь в районе Кандилли из-за неисправности механизмов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
SpaceX отказалась платить за работу Starlink на Украине
Запорожская АЭС откажется от топлива из США
Европе предрекли большие потери из-за разрыва связей с Россией
Убившая семерых младенцев медсестра назвала себя недостойной жизни
Danone объявила об уходе из России
Российского полицейского заподозрили в работе на украинскую разведку
Популярный юморист рассказал о волнении из-за визита дедушки на концерт
Впервые выявлен точный механизм работы человеческого слуха
В Белоруссии назвали способное подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой условие
Венгрия объяснила отношение Европы к антироссийским санкциям
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.