В ЛНР заявили об угрозе прорыва ВСУ на сватовском направлении

МВД ЛНР: в начале следующей недели ВСУ могут пойти на прорыв на сватовском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти на прорыв в направлении города Сватово. Об этом сообщили в МВД Луганской народной республики (ЛНР), передает ТАСС.

По данным ведомства, ВСУ могут предпринять попытку прорыва на сватовском направлении в начале следующей недели. В МВД также отметили, что ожидают две-три волны наступления с украинской стороны.

Ранее в Минобороны России заявили о трех попытках атаки украинских подразделений на купянском направлении. В военном ведомстве уточнили, что все попытки наступления ВСУ на российские позиции оказались безуспешными.