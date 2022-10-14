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16:00, 14 октября 2022Россия

В ЛНР заявили об угрозе прорыва ВСУ на сватовском направлении

МВД ЛНР: в начале следующей недели ВСУ могут пойти на прорыв на сватовском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут пойти на прорыв в направлении города Сватово. Об этом сообщили в МВД Луганской народной республики (ЛНР), передает ТАСС.

По данным ведомства, ВСУ могут предпринять попытку прорыва на сватовском направлении в начале следующей недели. В МВД также отметили, что ожидают две-три волны наступления с украинской стороны.

Ранее в Минобороны России заявили о трех попытках атаки украинских подразделений на купянском направлении. В военном ведомстве уточнили, что все попытки наступления ВСУ на российские позиции оказались безуспешными.

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Алевтина Запольская
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