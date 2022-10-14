Россиянина осудили на 8,5 года за убийство собутыльника из-за подруги

Под Тулой осудили на 8,5 года мужчину, забившего табуреткой до смерти друга из-за знакомой

В Тульской области суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 24-летнего местного жителя за убийство 45-летнего знакомого. Об этом в пятницу, 14 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в ночь на 18 марта компания из четверых мужчин и женщины выпивала в доме деревни Медведки. Фигурант поссорился с одним из собутыльников, так как тот оскорбил хозяйку дома, и избил руками, ногами и табуреткой оппонента, нанеся смертельные травмы. На следующий день он спрятал тело друга в заброшенном доме и ушел.

Известно, что россиянин вину не признает.

Ранее стало известно, что в Тверской области арестовали мужчину, во время ссоры избившего до смерти родственника.