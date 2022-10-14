Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:07, 14 октября 2022Путешествия

Россиянам назвали небанальные направления для отдыха в бархатный сезон

Клуб уникальных путешествий: в бархатный сезон россиянам стоит посетить Камчатку и Сахалин

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Генеральный директор туроператора «Территория Байкал» и Клуба уникальных путешествий «Моя территория» Даниил Марышкин назвал россиянам небанальные направления для отдыха в пределах страны в бархатный сезон. Об этом пишет «Газета.Ru».

Так, один из лучших вариантов для любителей первозданной природы — Камчатка. Здесь соотечественникам стоит не только посетить вулканы и термальные источники, но и понаблюдать за китами, сивучами, касатками и бурыми медведями в их естественной среде обитания.

Не менее привлекательным для туристов является Сахалин, где комфортная температура держится до начала ноября. «Отдыхающим предлагают посетить песчаные бухты, водопады, горные пики, устричные озера. Дальневосточный лес очень отличается от того, который растет, например, в средней полосе России, — подчеркнул эксперт. — Туризм на Сахалине начал развиваться лишь пару лет назад, поэтому велик шанс побывать в тех местах, где еще в прямом смысле слова не ступала нога туриста».

Материалы по теме:
«На зоны едешь смотреть?» Как суровый тюремный край на севере России превратился в место притяжения туристов
«На зоны едешь смотреть?»Как суровый тюремный край на севере России превратился в место притяжения туристов
17 мая 2022
Дикий Дальний Бухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
Дикий ДальнийБухты, косатки и необитаемый остров: куда россиянам ехать в отпуск в эпоху коронавируса?
21 мая 2020

Кроме того, директор туроператора посоветовал в сентябре — октябре рассмотреть вариант с поездкой на Байкал. В этот период даже самые популярные туристические маршруты становятся дикими из-за снижения турпотока. «И Малое море, и Ольхон в осенних красках видят в основном только местные жители. По западной стороне стоит обратить внимание на Песчаную бухту, Кругобайкальскую железную дорогу и Тажеранские степи. На восточной стороне можно посетить Баргузинскую долину и Чивыркуйский залив», — порекомендовал Марышкин.

Также для отдыха в бархатный сезон, по мнению специалиста, стоит рассмотреть Кавказ с его знаменитой традиционной кухней, Курильские острова, где можно искупаться в Тихом океане, а также Командорские острова, известные своими водопадами, ущельями и отвесными скалами. «Наши соотечественники стали ездить на Командоры только пару лет назад, и мало кто добирался до острова Медный — самого дальнего в гряде архипелага, где проходит граница России и США», — добавил он.

Ранее туроператоры FUN&SUN и «Интурист» предложили россиянам выгодные варианты отдыха на отечественных направлениях на Новый год. Среди них — Алтай, Карелия и Дагестан. В зависимости от направления и города вылета цена за такую путевку обойдется туристам от 21 тысячи до 44 тысяч рублей на человека.

Оставанцы


Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Законность массовой раздачи повесток у метро оценили
Отказ Маска от оплаты Starlink на Украине объяснили местью Зеленскому
Цены на газ в Европе упали
Россиянин поджег свою знакомую из-за личной неприязни
Запорожская АЭС перешла на работу по российским стандартам
Стала известна еще одна причина отказа «Реала» от идеи купить Мбаппе
Фото королевы европейской страны на каблуках в экскаваторе удивили фанатов
Власти Петербурга нашли объяснение «облавам» в ЖК на резервистов
Очевидцы сообщили о работе систем ПВО в Белгороде
В полиции прокомментировали «облавы» на резервистов в Петербурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.