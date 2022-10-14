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10:10, 14 октября 2022Путешествия

В Ростуризме раскрыли ситуацию с турецкими картами TROY

Глава Ростуризма Догузова рекомендовала россиянам пользоваться наличными в Турции

Фото: Kaan Soyturk / Reuters

Российские туристы пока не могут оформить и пользоваться TROY — одну из альтернатив российским картам «Мир», которую предлагает Турция. Реальную ситуацию с турецким пластиком раскрыла руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

По ее словам, TROY могут получить только те, кто длительно проживает в стране. «Действительно, данная платежная система в числе других вариантов рассматривается как альтернативный способ для оплаты покупок нашими туристами в Турции, — написала главы ведомства. — Однако оформить карту TROY на сегодняшний день наши туристы пока не могут. Такая возможность предусмотрена только для иностранцев, длительно проживающих в Турции».

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В текущих условиях Догузова рекомендовала россиянам оплачивать товары и услуги в Турции наличными. Она добавила, что обменять российские рубли на турецкие лиры можно по прибытии в Турцию в пунктах обмена в аэропорту или в городе.

При этом отмечается, что Анкара и Москва начали обсуждать возможность использования турецкой платежной системы TROY на замену «Миру».

Ранее сообщалось, что отдыхающие в Турции россияне начали испытывать трудности с оплатой после отказа турецких банков от использования системы «Мир». Эксперт по туризму и экономике Метин Эрдем считает, что решить возникшую проблему можно, упростив россиянам открытие счетов в турецких банках и использование денежных карт.

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Валентина Процкова
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