Лукашенко призвал не загонять Россию в угол, в ответ она может применить любое оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал западные страны не загонять Россию в угол, предупредив, что та может применять любые виды вооружений в случае нападения на ее территорию. Его слова прозвучали в интервью американскому телеканалу NBC, цитату приводит РИА Новости.

При этом политик считает, что Москва не заинтересована в ядерной эскалации конфликта на Украине. «Если, не дай Бог, будет нападение на территорию Российской Федерации, Россия может, если будет нужно, применить все виды вооружения. Если вы загоняете человека или страну в угол, то есть только один путь — вперед», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что Западу не стоит пересекать красные линии.

Ранее президент также рассказал, что считает мирное решение конфликта на Украине выгодным для всех. В том числе это касается США.