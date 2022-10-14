В Госдуме придумали еще одно наказание для уклонистов

Шеремет предложил лишить уклоняющихся от мобилизации права работать в госструктурах

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил лишить уклоняющихся от частичной мобилизации россиян права работать в госструктурах. Парламентарий намерен инициировать разработку соответствующего законопроекта, передает РИА Новости

«Считаю нецелесообразным тянуть силой человека в армию или запрещать всем сбежавшим от мобилизации вернуться обратно. Если они не хотят отстоять и защитить рубежи своей родины, то пусть знают, что на них больше никто не рассчитывает», — сказал депутат.

Он сообщил, что обратился к юристам с просьбой подготовить необходимую законодательную базу и обоснования разработки законопроекта.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к покидающим Россию мужчинам. Политик посоветовал им надеть юбки и сменить имена на женские. Он заявил, что не понимает людей, которые «в трудный час» уезжают за границу.