Преподавателя ВШЭ приговорили к 13 годам за домогательства к несовершеннолетним

Преподавателя ВШЭ Золина осудили на 13 лет за домогательства к двум несовершеннолетним

Мещанский суд Москвы приговорил к 13 годам лишения свободы преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгения Золина за домогательства к 11-летней и шестилетней девочкам. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным агентства, фигуранта задержали за приставания к двум девочкам в ноябре 2021 года. Одна из несовершеннолетних жертв приходила в гости к его сыну, а другую потерпевшую он встретил во дворе.

Ранее стало известно, что МВД прекратило уголовное преследование ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау, который обвинялся в мошенничестве с «мертвыми душами».