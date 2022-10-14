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13:12, 14 октября 2022Россия

Стало известно об отступлении ВСУ в Артемовске

Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил, что ВСУ отступают на северо-запад Артемовска

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают на северо-запад Артемовска в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко. Его слова приводит РИА Новости.

«Силы противника отходят в западную и северо-западную часть Артёмовска», — сказал он, ссылаясь на информацию разведки. Марочко предположил, что командование частично оставило украинских бойцов, которые находятся в «очень затруднительном положении».

Ранее стало известно о 200 украинских военных ротной тактической группы, которых забросили в район Артемовска. Марочко заявил, что туда входят иностранные наемники и радикалы. По словам офицера, ВСУ отступают с этих позиций, поэтому командование пошло на радикальные меры и направило в данный район ротную тактическую группу.

Марочко объяснил, что основной задачей прибывших военных является недопущение отступления украинских подразделений. Также, группа должна запугивать и выявлять местных жителей с пророссийскими взглядами. По его мнению, ВСУ оставляют свои позиции из-за низкого морально-психологического состояния.

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Кристина Есикова
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