Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:44, 14 октября 2022Россия

Российские силы уничтожили колонну с техникой ВСУ

Российские силы уничтожили колонну с техникой ВСУ на николаево-криворожском направлении

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Российские силы уничтожили колонну с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на николаево-криворожском направлении во время переправы через реку Ингулец. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что колонну ликвидировал ударный вертолёт Ми-28 легкими многоцелевыми управляемыми ракетами (ЛМУР) на расстоянии 15 километров. Как сообщается, из-за этого он смог оставаться незамеченным. Также благодаря тепловизионным устройствам противника прекрасно видели несмотря на расстояние.

Ранее стало известно об отражении наступления ВСУ на николаево-криворожском направлении. Атака украинских войск велась в районе населенных пунктов Пятихатки, Костромка, Правдино и Безводное. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили более 110 солдат ВСУ и десятки единиц техники. По уточненным данным Минобороны, с 24 февраля российские военные ликвидировали 6529 единиц специальной военной автомобильной техники Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации
Голландскую принцессу заперли во дворце из-за угроз мафии
Путин объяснил действия российской армии на Украине
Александр Васильев раскрыл секреты экономии на одежде
Психолог подсказала новые способы минимизировать негативное влияние стресса
ЕС выделит Украине пять миллиардов евро
На Украине сообщили о восстановлении энергоснабжения
Microsoft случайно показала дизайн Windows 12
Стали известны подробности введения нового налога для туристов в Турции
Бывший вор в законе Асян освободился из колонии после срока за наркотики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.