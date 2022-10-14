Немецкие следователи назвали причину аварий на «Северных потоках»

Немецкие следователи считают, что причиной аварий на «Северных потоках» стала взрывчатка

Немецкие следователи изучили фотографии с места утечек на «Северных потоках», сделанные подводным беспилотником Бундесвера, и пришли к выводу, что повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки. Причину инцидента называет ТАСС со ссылкой на немецкое телевидение.

Отмечается, что пока к месту ЧП не погрузились водолазы, поскольку у них нет соответствующего оборудования. По этой причине туда спустили беспилотник.

Также стало известно, что утечка газа составляет восемь метров в диаметре. Оба трубопровода также имеют по два повреждения, но одна нитка «Северного потока-2» уцелела.

Как заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, Москва располагает разведывательными данными относительно диверсии, совершенной на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Конкретизировать данные публично он не стал.