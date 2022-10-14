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12:27, 14 октября 2022Забота о себе

Врач перечислила простые способы укрепить иммунитет осенью

Иммунолог Ярцева: поддержать иммунитет помогут правильный режим сна и одежда по погоде

Фото: Tamas Munkacsi / Unsplash

Для поддержания иммунитета осенью необходимо соблюдать правильный режим сна, одеваться по погоде и стараться больше времени проводить на свежем воздухе. Простые способы укрепить иммунитет в беседе с News.ru перечислила врач-иммунолог Ирина Ярцева.

Собеседница издания посоветовала готовиться ко сну в темное время суток и засыпать в 21:00, а также носить многослойную одежду или термобелье. Специалист акцентировала внимание на том, что иммунная система приспосабливается к окружающим изменениям. По ее словам, важно оценивать погодные условия, даже когда за окном солнечно и кажется, что на улице тепло.

«Хорошо надевать термобелье, чтобы не потеть и тем самым не переохлаждаться. Важно соблюдать режим сна, иммунная система восстанавливается во время сна. Очень важно соблюдать баланс», — подчеркнула она, добавив, что поддерживать эффективность и работоспособность хорошо помогают регулярные физические нагрузки, такие как ходьба и кардионагрузки.

Ранее гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции имени Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа предупредила, что регулярные переработки грозят человеку инсультами и инфарктами.

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Варвара Кошечкина
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