Зеленский рассказал об обещании Саудовской Аравии помочь Украине
Зеленский сообщил, что Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь, об этом он написал на своей странице в Twitter.
Как сообщил украинский лидер, он обсуждал этот вопрос во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. «Мы договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине», — рассказал Зеленский.
В пятницу, 14 октября, Саудовская Аравия заявила об отсутствии политической подоплеки решения ОПЕК+.
Ранее в США заявили, что, приняв решение сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия помогает России в специальной военной операции на Украине.