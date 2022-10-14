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23:47, 14 октября 2022Бывший СССР

Зеленский рассказал об обещании Саудовской Аравии помочь Украине

Зеленский сообщил, что Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Andy Buchanan / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Саудовская Аравия пообещала оказать Киеву макрофинансовую помощь, об этом он написал на своей странице в Twitter.

Как сообщил украинский лидер, он обсуждал этот вопрос во время телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. «Мы договорились о предоставлении Саудовской Аравией макрофинансовой помощи Украине», — рассказал Зеленский.

В пятницу, 14 октября, Саудовская Аравия заявила об отсутствии политической подоплеки решения ОПЕК+.

Ранее в США заявили, что, приняв решение сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, Саудовская Аравия помогает России в специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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