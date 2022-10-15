«Ахмат» вырвал победу у «Краснодара» в матче РПЛ

«Ахмат» со счетом 3:2 победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» вырвал победу у «Краснодара» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент« Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бернард Бериша и Артем Тимофеев, а также Иван Олейников, на счету которого победный гол на 95-й минуте игры. У «Краснодара» мячи забили Эдуард Сперцян и Михайло Баньяц.

Благодаря победе «Ахмат» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Теперь на счету грозненской команды 20 очков.