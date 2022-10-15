Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Химки
0:0
Завершен
Факел
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Торпедо М
0:1
Завершен
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Лестер Сити
0:0
Завершен
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|11-й тур
Краснодар
2:3
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|11-й тур
18:36, 15 октября 2022Спорт

«Ахмат» вырвал победу у «Краснодара» в матче РПЛ

«Ахмат» со счетом 3:2 победил «Краснодар» в матче РПЛ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Грозненский «Ахмат» вырвал победу у «Краснодара» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент« Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бернард Бериша и Артем Тимофеев, а также Иван Олейников, на счету которого победный гол на 95-й минуте игры. У «Краснодара» мячи забили Эдуард Сперцян и Михайло Баньяц.

Благодаря победе «Ахмат» поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Теперь на счету грозненской команды 20 очков.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Власти сообщили о полностью провальном наступлении ВСУ под Херсоном
На Украине декорации к фильму выдали за уничтоженную военную технику России
«Ахмат» вырвал победу у «Краснодара» в матче РПЛ
Спрогнозированы значительные потери ВСУ из-за нарушения в работе Starlink
США возмутились задержкой финансовой помощи Украине со стороны Европы
Капитан «Локомотива» обвинил одноклубников в безразличии
«Союзмультфильм» откроет кафе и рестораны в Москве
В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме
CША предрекли исчезновение с карты из-за неожиданной проблемы
Российскую школьницу заключили под стражу за убийство младшей сестры
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.