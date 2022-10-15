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07:14, 15 октября 2022Мир

Приговоренная к казни убийца Черная вдова попросила о пересмотре дела

Kyodo: приговоренная к казни японка по прозвищу Черная вдова попросила о пересмотре дела
Тисако Какэхи

Тисако Какэхи. Кадр: True Crime Mysteries/ YouTube

Приговоренная к смертной казни японка Тисако Какэхи по прозвищу Черная вдова попросила о пересмотре дела, прошение было подано в субботу в окружной суд Киото, сообщает агентство Kyodo.

Причиной подачи заявления стали показания врача, который вынес заключение, что один из мужчин, в смерти которого обвиняют женщину, 75-летний Минору Хиоки скончался в результате болезни.

Тисако Какэхи была осуждена в 2017 году за убийство четырех мужчин ради наследства. В Японии ее сравнивают с персонажем детективного романа «Профессиональная вторая жена», поскольку ее жертвами становились пожилые вдовцы.

Для убийств Черная вдова использовала цианистый калий. После смерти супругов в руки женщины перешло около миллиарда иен (порядка 10 миллионов долларов по курсу того времени).

Тисако Какэхи в настоящее время 75 лет. Ее подозревали в убийстве более десяти человек, обвинения были предъявлены по восьми эпизодам, однако из-за срока давности и недостаточных улик предъявить обвинение удалось только по четыерм из них.

Одним из дел стало убийство последнего мужа Исао Какэхи. Он скончался спустя месяц после свадьбы с Черной вдовой. Отмечается, что новых жертв женщина подыскивала еще при жизни предыдущих партнеров.

В ноябре 2017 года окружной суд Киото вынес Тисако Какэхи смертный приговор. Она признана виновной в убийстве своего мужа, двух сожителей и в одном покушении на убийство. Преступления были совершены обвиняемой в период с 2007 по 2013 год.

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Марина Совина
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