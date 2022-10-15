Президент Белоруссии назвал способ разрешения конфликта на Украине

Лукашенко: разрешить конфликт на Украине можно за неделю, все зависит от США и Британии

Начало событий в новости Лукашенко предложил остановить конфликт на Украине «и потом выяснять, кто прав»

Конфликт на Украине можно урегулировать за неделю, но при условии согласия США и Великобритании. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американской телекомпании NBC.

По его мнению, по Украине можно договориться в течение недели, но это зависит от того, как США и Великобритания поймут необходимость сесть за стол переговоров и согласятся с ней.

Белорусский лидер также считает, что, прежде чем разбираться кто прав, а кто виноват, нужно сначала остановить конфликт.

«Мы знаем, что плохо. Война — это всегда плохо. Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди», — заявил Лукашенко и предложил остановить конфликт и договориться.

Лукашенко отметил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается вести переговоры, потому что ему это запретили. «Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать… Где-то прав — не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь», — заключил он.