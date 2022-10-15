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14:36, 15 октября 2022Бывший СССР

Лукашенко предложил остановить конфликт на Украине «и потом выяснять, кто прав»

Лукашенко предложил остановить конфликт на Украине и потом разбираться, кто прав

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Конфликт на Украине необходимо сначала остановить, после чего договариваться. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью NBC.

«Мы знаем, что плохо. Война — это всегда плохо. Я недавно сказал о том, что мир занят сейчас проблемой, и ищут ответ на вопрос, кто виноват. Слушайте, потом разберемся, кто виноват. Каждый день гибнут люди», — заявил Лукашенко и предложил остановить конфликт и договориться.

«А потом будем разбираться, кто прав, а кто виноват. Наверное, это нормальная формула», — добавил он.

Белорусский лидер в интервью также отметил, что Украины Владимир Зеленский отказывается вести переговоры по военному конфликту, потому что ему это запретили. «Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятелен. А сегодня фейки забрасывать… Где-то прав — не прав. Обвинять друг друга… Не тот путь», — заключил он.

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Варвара Кошечкина
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