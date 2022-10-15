Футболист Лионель Месси заявил, что боится получить травму перед чемпионатом мира в Катаре

Нападающий парижского ПСЖ и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал самый большой страх перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит As со ссылкой на DIRECTV Sports.

Футболист заявил, что боится травм, так как они могут не позволить ему принять участие в турнире. При этом он подчеркнул, что лучше всего вести себя на поле как обычно, не задумываясь о рисках и возможных последствиях для здоровья. «Игра — лучший способ оставаться в форме», — подытожил 35-летний Месси.

6 октября футболист заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него заключительным. Он отметил, что считает дни до старта турнира.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.