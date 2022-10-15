Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Химки
Сегодня
14:00 (Мск)
Факел
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Торпедо М
Сегодня
14:00 (Мск)
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Лестер Сити
Сегодня
14:30 (Мск)
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|11-й тур
Краснодар
Сегодня
16:30 (Мск)
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
19:30 (Мск)
Эвертон
Англия - Премьер-лига|11-й тур
12:04, 15 октября 2022Спорт

Месси назвал самый большой страх перед чемпионатом мира

Футболист Лионель Месси заявил, что боится получить травму перед чемпионатом мира в Катаре

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Нападающий парижского ПСЖ и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси назвал самый большой страх перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре. Его слова приводит As со ссылкой на DIRECTV Sports.

Футболист заявил, что боится травм, так как они могут не позволить ему принять участие в турнире. При этом он подчеркнул, что лучше всего вести себя на поле как обычно, не задумываясь о рисках и возможных последствиях для здоровья. «Игра — лучший способ оставаться в форме», — подытожил 35-летний Месси.

6 октября футболист заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него заключительным. Он отметил, что считает дни до старта турнира.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Россиян оштрафовали на 85 миллионов рублей за дискредитацию армии
В Турции сообщили об увеличении числа жертв при взрыве в шахте
В университете Москвы прокуратура и МВД нашли 800 уклонистов от мобилизации
Месси назвал самый большой страх перед чемпионатом мира
В ООН допустили расширение зерновой сделки
Экономист дал прогноз по изменению курса валют
В России выявили 13 384 новых заболевших COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили о выявлении вируса гриппа H3N2
В Херсонской области сообщили об активном наступлении ВСУ
Стала известна «уничтожившая» Роналду одна фраза Фергюсона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.