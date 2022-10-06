Месси сделал заявление о последнем для себя чемпионате мира

Футболист Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси сделал заявление о последнем для себя чемпионате мира. Его слова приводит Todo Noticias.

Футболист заявил, что турнир в Катаре станет для него заключительным. «Я считаю дни до старта чемпионата мира. Хочется уже посмотреть, как все пройдет. С одной стороны, мы хотим уже дождаться его, с другой — успешно выступить», — рассказал он. Он добавил, что не считает Аргентину фаворитом турнира.

В составе сборной Аргентины нападающий не выигрывал чемпионат мира. В 2014 году команда уступила национальной команде Германии со счетом 0:1 в финале мундиаля, в 2018-м вылетела в четвертьфинале, проиграв Франции со счетом 3:4.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины сыграет в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.