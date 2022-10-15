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16:29, 15 октября 2022Россия

Российские власти заявили о завершении работ на левой части Крымского моста

Вице-премьер Хуснуллин: работы на левой части Крымского моста закончены

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Спустя неделю после ЧП закончились работы на левой части Крымского моста, написал российский вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы», — рассказал он. Основные работы на Крымском мосту будут закончены до конца 2022 года, заявлял ранее Хуснуллин. Кроме того, вице-премьер заверил, что фуры не будут пропускать на мост без досмотра.

Власти поручили завершить восстановление Крымского моста к 1 июля 2023 года. Исполнителем назначена компания «Нижнеангарсктрансстрой».

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшее является терактом. ФСБ России назвала причастным к взрыву на Крымском мосту главу военной разведки Украины Кирилла Буданова.

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Платон Щукин
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