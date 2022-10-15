В центре Петербурга мотоциклист вылетел в толпу прохожих на тротуаре

На Каменностровском проспекте Петербурга мотоциклист вылетел на тротуар и сбил 5 человек

На Каменностровском проспекте в центре Санкт-Петербурга мотоциклист вылетел на тротуар после ДТП и сбил пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам прохожих, мужчина на мотоцикле подрезал на дороге иномарку Range Rover и его отбросило в толпу на тротуар.

Медики увезли пострадавших в больницу. По сведениям издания «Фонтанка», травмы получили пять человек и сам мотоциклист.

Ранее сообщалось, что в Ижевске 16-летний подросток поставил мотоцикл на одно колесо и врезался в грузовик.

При столкновении мотоцикл влетел в лобовое стекло большегруза, пробил его и остался в кабине. Водителя же отбросило на проезжую часть, где его задело колесом фуры. Позже подростка доставили в больницу с различными переломами.