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20:04, 15 октября 2022Россия

В центре Петербурга мотоциклист вылетел в толпу прохожих на тротуаре

На Каменностровском проспекте Петербурга мотоциклист вылетел на тротуар и сбил 5 человек

Кадр: видео Telegram-канал «Mash на Мойке»

На Каменностровском проспекте в центре Санкт-Петербурга мотоциклист вылетел на тротуар после ДТП и сбил пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам прохожих, мужчина на мотоцикле подрезал на дороге иномарку Range Rover и его отбросило в толпу на тротуар.

Медики увезли пострадавших в больницу. По сведениям издания «Фонтанка», травмы получили пять человек и сам мотоциклист.

Ранее сообщалось, что в Ижевске 16-летний подросток поставил мотоцикл на одно колесо и врезался в грузовик.

При столкновении мотоцикл влетел в лобовое стекло большегруза, пробил его и остался в кабине. Водителя же отбросило на проезжую часть, где его задело колесом фуры. Позже подростка доставили в больницу с различными переломами.

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Анна Щербакова
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