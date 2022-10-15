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09:07, 15 октября 2022Силовые структуры

Легендарный следователь допустил нераскрытые убийства у маньяка Чикатило

Легендарный следователь Исса Костоев допустил нераскрытые убийства у маньяка Чикатило
Андрей Чикатило в камере смертников

Андрей Чикатило в камере смертников. Фото: Музей ГУ МВД России

У Андрея Чикатило, самого известного советского маньяка, убившего по меньшей мере 44 человека, могли остаться нераскрытые преступления. Об этом в субботу, 15 октября, «Ленте.ру» рассказал Исса Костоев, бывший замруководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР, следственной группе которого удалось задержать маньяка.

«Мне кажется, он выдал нам все, что помнил. Но теоретически я могу допустить, что один-два трупа у него могли остаться — скорее всего, в Шахтах. Там у Чикатило было больше всего убийств, и местную милицию на особый контроль взяли в Москве», — сообщил Костоев.

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По словам легендарного следователя, чтобы не осложнять себе жизнь, шахтинские милиционеры старались избавляться от всех безвестных останков. Каждый лишний труп на рубеже 80-90-х играл против них, говорил о том, что работают они плохо. «А нет тела — нет дела», — отметил Костоев.

Ранее собеседник «Ленты.ру» рассказал, как Андрея Чикатило пытались линчевать в ходе одного из следственных экспериментов.

Полную версию интервью с Иссой Костоевым можно прочесть здесь.

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Владимир Шарапов
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