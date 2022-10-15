В ДНР сообщили о ухудшении подготовки воюющих за Украину наемников

Советник главы ДНР Гагин сообщил, что за Украину воюют менее подготовленные иностранцы

Ухудшился уровень профессиональной подготовки иностранных граждан, которые воюют на стороне Украины. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что наемники на передовой имеют высокую ценность. Но сейчас, по наблюдениям Гагина, в зоне проведения спецоперации России все чаще можно встретить неподготовленный иностранный контингент.

Советник главы ДНР рассказал, что недавно были найдены трупы четырех уроженцев Польши, которые состояли в разведгруппе противника. «Любой разведчик предполагает, что территория, по которой он идет, будет заминирована. Не заметить растяжки? Ну, я понимаю, что это возможно, но они были достаточно простыми … И вся группа погибла. То есть это вопрос непрофессионализма», — отметил Гагин.

По его мнению, выучка наемников в начале спецоперации была выше, однако позже профессионалы стали разочаровываться в Украине и уезжать. А их стали сменять авантюристы, предположил советник.

Ранее представитель Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, что в Артемовск для запугивания мирных жителей прислали иностранных наемников.