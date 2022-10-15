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06:37, 15 октября 2022Наука и техника

Выявлен важный фактор здоровья почек

Количество подоцитов в нефронах оказалось обусловлено внутриутробным развитием

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ученые из Университета Монаша в сотрудничестве с медицинской школой Токийского университета Джикей выявили важный фактор здоровья почек во взрослом возрасте. Оказалось, что количество фильтрующих клеток обусловлено внутриутробным развитием, на которое влияет поведение матери во время беременности. Результаты работы опубликованы в журнале Kidney International.

В ходе исследования специалисты проанализировали 50 почек от взрослых доноров. Авторы тщательно изучили ключевой механизм фильтрации почек, включающий работу нефронов и подоцитов. Подоциты, также известные как висцеральные эпителиальные клетки, являются фильтрами в почках, которые пропускают небольшие молекулы (солей, воды и сахаров) и не пропускают крупные, например, белки. Считается, что чем больше подоцитов, тем здоровее почки.

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Однако впервые было замечено, что почки с большим количеством клубочков (нефронов) содержат больше подоцитов, а также и их концентрацию в почках в целом. Это означает, что у некоторых людей имеется всего 200 тысяч клубочков, в то время как у других их может быть более двух миллионов. Следовательно, некоторые люди изначально рождаются с двойной защитой от заболеваний почек, а кто-то — с повышенным риском.

У недоношенных детей и новорожденных с низким весом обычно меньше нефронов, что увеличивает вероятность хронических заболеваний почек и гипертонии. Количество заложенных клубочков в организме формируется во время внутриутробного развития и заканчивается к 36 недели беременности. Поэтому плохое питание матери, воздействие алкоголя, дефицит витаминов, гестационный диабет и другие проблемы со здоровьем беременной женщины могут сказаться на почках ребенка в будущем.

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Елена Апазиди
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