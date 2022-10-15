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17:56, 15 октября 2022Россия

В российском регионе двое детей погибли при пожаре в доме

В Красноярском крае двое детей погибли при пожаре в доме
СюжетПожары в России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Двое маленьких детей погибли при пожаре в жилом доме в Красноярском крае, говорится на сайте МЧС России по региону.

Огонь вспыхнул в одноэтажном деревянном жилом доме в селе Ивановка Шарыповского района. Пожар охватил более 100 квадратных метров. Выясняются причины пожара и обстоятельства гибели детей. В июне ЧП произошло в другом регионе.

В Притобольном районе Курганской области при пожаре в частном доме погибла россиянка с двумя детьми (двух и восьми лет). Предварительно, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Следователи начали проверку после случившегося.
Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

Ранее в селе Крутояр Ужурского района Красноярского края при пожаре в частном доме задохнулась россиянка с трехлетним сыном. Пожар начался в детской комнате. Предварительно, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

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Платон Щукин
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