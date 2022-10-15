Стало известно о применении комплексов «Пенициллин» в ходе спецоперации

РИА Новости: комплексы артразведки «Пенициллин» показали эффективность в ходе спецоперации

Комплексы артиллерийской разведки 1Б76 «Пенициллин» были применены в ходе спецоперации на Украине и показали свою эффективность. Об этом сообщает РИА Новости.

«Комплексы продемонстрировали высокую эффективность в рамках контрбатарейной борьбы с артиллерией войск Украины, в том числе с применяемыми украинскими военными артиллерийскими системами стран НАТО», — заявил источник агентства.

Комплекс «Пенициллин» предназначен для разведки огневых позиций артиллерии, зенитных и тактических ракет за счет фиксации акустических и тепловых волн от выстрелов и разрывов.

Плюсом 1Б76 названо то, что он, в отличие от американских радиолокационных средств AN/TPQ-36, не использует радиоволны, поэтому его нельзя засечь и подавить системами радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что в России разрабатывают роботизированный антидроновый комплекс «Антимайдан-Рубеж», который позволит сэкономить дорогостоящие ракеты. Об этом рассказал глава одного из предприятий-разработчиков комплекса Lobaev Arms Владислав Лобаев.

