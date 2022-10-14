В России разработают антидроновый комплекс «Антимайдан-Рубеж»

Глава Lobaev Arms Лобаев рассказал о разработке антидронового комплекса «Антимайдан-Рубеж»

В России разрабатывают роботизированный антидроновый комплекс «Антимайдан-Рубеж», который позволит сэкономить дорогостоящие ракеты. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава одного из предприятий-разработчиков комплекса Lobaev Arms Владислав Лобаев.

«Нельзя не отметить также еще один крупный проект, который мы сегодня реализуем с крупным российским концерном. Речь идет о модификации роботизированного антидронового комплекса "Антимайдан-Рубеж". Мы исходим из того, что экономически крайне нецелесообразно применять дорогие ракеты стоимостью условно миллион против малых беспилотников и коптеров, цена которых — максимум 100 тысяч», — сказал он.

Лобаев отметил, что проект находится на стадии научно-исследовательских работ. Если у разработки будут перспективы, то проект переведут в опытно-конструкторскую работу.

В июле источник ТАСС сообщил, что в ходе специальной военной операции на Украине впервые применили ружье радиоэлектронной борьбы ЛПД-801. Ружье использовали против малоразмерных дронов Вооруженных сил Украины.

В том же месяце ведущий эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов отметил, что в арсенал российской армии входят ружья, которые используют для подавления беспилотников.