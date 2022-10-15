В Роспотребнадзоре заявили о выявлении вируса гриппа H3N2

Глава Роспотребнадзора Попова сообщила о выявлении первого случая вируса гриппа H3N2

В России впервые в текущем эпидемиологическом сезоне выявили случай вируса группы H3N2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, говорится на сайте федеральной службы.

По ее словам, инфекция, вызванная возбудителем типа A, была завезена из Египта. «Пока других вирусов гриппа не территории России нет. Следовательно, у нас есть время, чтобы тщательно проработать план действий», — подчеркнула она.

Попова также охарактеризовала эпидобстановку в стране на текущий момент. Она отметила, что в преддверии нового этапа подъема заболеваемости инфекционными заболеваниями ситуация остается «достаточно стабильной».

Ранее Попова заявила, что в России с учетом циркуляции коронавируса нужно разработать новые подходы к оценке эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ. Отмечалось, что для разработки новых методик при ученом совете ведомства создана специальная рабочая группа.