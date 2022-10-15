На Украине возможность поставки тактических ракет из США назвали далекой

Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что Киев далек от поставок тактических ракет США

Киев «очень далек» от положительного ответа по поставкам баллистических ракет в рамках военной помощи Украине от США. Об этом в интервью Newsweek заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

Отвечая на вопрос о вероятности поставок американских ракет ATACMS (Army Tactical Missile System) с дальностью применения около 300 километров, Стефанишина сказала, что Киев добился «значительного прогресса» в этом вопросе, однако до соответствующего соглашения между странами «очень далеко».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не исключил поставку тактических ракет Украине. По его словам, Вашингтон ежедневно общается с Киевом на тему поставок оружия.

11 октября Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на передачу оперативно-тактических ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров в связи с ракетными ударами со стороны России по нескольким украинским регионам.

При этом сообщалось, что 10 октября Байден в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддерживать Киев всем необходимым для обороны, в том числе современными системами ПВО. Американский лидер также осудил ракетные удары российских войск по инфраструктурным объектам и городам Украины.