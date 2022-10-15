Психиатр рассказал о самых частых причинах нарушения сна

Психиатр Костюк: нарушение сна является индикатором психического неблагополучия

Нарушение сна является чувствительным индикатором психического неблагополучия, рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк, пишет РИА Новости.

По его словам, нарушение сна и проблемы с засыпанием являются одним из первых и самых частых проявлений психического неблагополучия. «Расстройство сна — это один из чувствительных индикаторов, который указывает на то, что есть неблагополучие», — подчеркнул он.

Специалист уточнил, что с нормализацией сна обычно возвращается и психическое здоровье. «Поэтому нужно обязательно, чтобы сон был здоровым и достаточным по продолжительности», — уточнил он. Костюк напомнил о важности засыпать до полуночи. Причиной бессонницы может быть и отсутствие «интернет-гигиены». «Поменьше алкоголя, побольше движений и свежего воздуха — и все будет хорошо», — объяснил он.

Врач объяснил, что депрессией как заболеванием болеют не так много людей, и ей больше подвержены женщины или мнительные, тревожные люди. Он подчеркнул, что психическое состояние всегда связано с физическим. Он отнес к психосоматическим заболеваниям астму и артериальную гипертензию, которые появляются при стрессе, тревоге, напряжении.

Медик добавил, что очень часто тревожно-депрессивные расстройства не проявляются бессонницей. В таких случаях у человека болит область грудной клетки, голова, ему сложно дышать, несмотря на отсутствие болезней органов дыхания или сердца.

«В некоторых случаях человеку с такими проявлениями требуется не кардиолог, пульмонолог или невролог, а психолог, психотерапевт или психиатр», — подчеркнул он.

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