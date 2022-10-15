СКЦ прокомментировал сведения о маршруте доставки взрывчатки для Крымского моста

СКЦ о версии ФСБ по доставке взрывчатки: первое судно ушло в Болгарию с Украины в сентябре

Пресс-секретарь представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) Исмини Палла прокомментировала сведения ФСБ о маршруте доставки взрывчатки для Крымского моста. Ее слова приводит РИА Новости.

Она указала, что первое судно в рамках зерновой инициативы ушло в Болгарию в начале сентября. Представитель напомнила, что все рейсы при прохождении через морской гуманитарный коридор отслеживаются СКЦ, однако добавила, что не знает подробностей рейса Одесса-Русе, и осуществлялся ли он как часть продуктовой сделки.

«Судам, участвующим в инициативе, не разрешается заходить в какой-либо другой порт во время прохождения Черного моря. Это означает, что после выхода с Украины они следуют по коридору и по маршруту до Стамбула. После завершения проверки они отправляются в конечный пункт назначения», — подчеркнула Палла. Она напомнила, что корабли проходят досмотр как на пути на Украину, так и обратно.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что работа гуманитарных коридоров в Черном море может оказаться под вопросом, если окажется, что через них доставили взрывчатку, использованную для взрыва на Крымском мосту.

По данным ФСБ России, организаторы теракта закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 палетах общим весом 22 770 килограммов и отправили в начале августа из морского порта Одессы в болгарский Русе по контракту № 02/08/2022 между компаниями Baltex Capital S.A. (Русе) и ООО «Транслогистик УА» (Киев).

