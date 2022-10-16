В США заявили о последствиях возможного применения Россией ядерного оружия

Автор 19fortyfive Рабин заявил о последствиях возможного применения РФ ядерного оружия

Возможное применение Россией ядерного оружия может привести к обострению отношений между странами. Об этом заявил обозреватель американского издания 19fortyfive Майкл Рабин в своей колонке.

По мнению эксперта, если Россия применит ядерное оружие, то за этим могут последовать ядерные кризисы по всему миру. «[Лидер КНДР] Ким Чен Ын будет регулярно угрожать Сеулу или Токио. Пакистан (...) будет угрожать Дели и Мумбаи», — предупредил Рабин.

Автор 19fortyfive добавил, что Китай воспользуется ядерным оружием против всего мира из-за Тайваня, на который он «не имеет ни исторических, ни юридических прав».

Ранее другой обозреватель 19Fortyfive, эксперт в сфере оборонной стратегии Маккензи Иглен, высказалась о катастрофическом недоборе в армию США. В своем материале она предрекла стране исчезновение с карты мира. Как уточнила Иглен, у американцев сегодня много соперников, среди них она выделила Китай, Россию, Северную Корею и Иран.