Си Цзиньпин рассказал о планах Китая реформировать армию

Си Цзиньпин заявил, что Китай стремится получить армию мирового уровня к 2027 году

Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о планах страны реформировать армию на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам китайского лидера, Пекин стремится к тому, чтобы получить вооруженные силы мирового уровня к 2027 году, когда будет отмечаться столетие Народно-освободительной армии Китая. Си Цзиньпин отметил, что это «стратегическое требование всестороннего строительства современного социалистического государства».

В ходе этого же выступления Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает резко против гегемонизма, придерживаясь принципа многосторонности в международных отношениях. По его словам, принципы Пекина идут вразрез с политикой грубой силы.