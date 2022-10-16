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06:54, 16 октября 2022Мир

В Китае выступили резко против гегемонизма на международной арене

Си: Китай выступает за многосторонность в международных отношениях и отвергает гегемонизм
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Thomas Peter / Reuters

Китай выступает резко против гегемонизма, придерживаясь принципа многосторонности в международных отношениях. Об этом заявил генеральный секретарь коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.

О взглядах республики ее лидер рассказал на церемонии открытия XX съезда партии в Пекине. Си Цзиньпин пояснил, что принципы Китая идут вразрез с политикой грубой силы. «Мы всесторонне продвигаем дипломатию крупной державы с китайской спецификой, способствуем построению сообщества единой судьбы человечества, решительно защищаем беспристрастность и справедливость в международных отношениях», — подчеркнул он.

Ранее председатель КНР заявил о продемонстрированной Китаем решимости противостоять сепаратистским действиям, которые направлены на независимость острова Тайвань. Он указал, что КНР «вел масштабную борьбу против отделения и вмешательства».

В сентябре министр иностранных дел КНР Ван И объявил об отказе Китая бездействовать на фоне конфликта на Украине, при этом уточнив, что государство не намерено и способствовать его эскалации. «Мы собираемся продолжать по-своему играть свою роль», — сказал глава МИД.

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Варвара Кузьмина
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