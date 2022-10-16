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05:58, 16 октября 2022Мир

В Китае рассказали о борьбе против отделения Тайваня

Си: Китай показал решимость противостоять действиям, направленным на независимость Тайваня

Фото: Jason Lee / Reuters

Китай показал свою решимость противостоять сепаратистским действиям, направленным на независимость острова Тайвань. Об этом заявил на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая ее генеральный секретарь, председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

«В ответ на сепаратистскую деятельность, направленную на независимость Тайваня, серьезные провокации внешних сил, вмешивающихся в дела Тайваня, мы решительно вели масштабную борьбу против отделения и вмешательства», — сказал он.

Обострение конфликта в Тайваньском проливе началось на фоне поездки на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа этого года. Тайваньские власти до сих пор сообщают о том, что военные КНР нарушают медианную линию. Пекин счел визит американского политика на остров игнорированием Принципа одного Китая, закрепленного в трех американо-китайских коммюнике. Согласно ему, международное сообщество признает КНР и Тайвань единым государством.

7 октября миллиардер Илон Маск заявил, что конфликт за Тайвань неизбежен, и он очень дорого обойдется мировой экономике. Бизнесмен предложил решение этого вопроса — сделать Тайвань специальной административной зоной Китая по примеру Гонконга. Ущерб от возможного тайваньского конфликта он оценил в 30 процентов ВВП мировой экономики.

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Марина Совина
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