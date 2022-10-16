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06:06, 16 октября 2022Мир

Стало известно о реакции Белого дома на заявления Аббаса в разговоре с Путиным

Axios: в Белом доме разочарованы заявлениями главы Палестины Аббаса в разговоре с Путиным

Фото: Ron Sachs / dpa / Global Look Press

В Белом доме разочарованы заявлениями главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса в разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом стало известно порталу Axios от представителя совета национальной безопасности страны.

В частности, негативную реакцию вызвало высказывание Аббаса о том, что Палестина потеряла доверие к администрации президента США Джо Байдена. Кроме того Аббас посчитал Вашингтон неспособным быть посредником между Израилем и Палестинской автономией.

По словам источника, слова палестинского главы вызвали в Белом доме «ярость». В то же время там отметили, что российский президент «далек» от того типа международного партнера, который необходим для конструктивного решения конфликта между Палестиной и Израилем.

Встреча Путина и Аббаса прошла на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. В ходе двусторонних переговоров политики обсудили, в частности, палестино-израильское урегулирование, а также вопрос поставок российской пшеницы в Палестину.

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Марина Совина
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