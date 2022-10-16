Стало известно о требовании США к ЕС увеличить финансовую помощь Украине

WP: министр финансов США Йеллен призывает ЕС ускорить выделение финансовой помощи Киеву

Соединенные Штаты разочарованы объемом и темпами финансовой помощи Украине со стороны Евросоюза. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, глава Минфина США Джанет Йеллен в течение недели поднимала данный вопрос несколько раз. В частности, она призывала коллег из ЕС увеличить и ускорить выделение денежных средств Киеву. Издание уточняет, что с аналогичными призывами выступили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр страны Денис Шмыгаль, которые 12 августа выступили по видеосвязи на встрече представителей Всемирного банка.

В материале WP отмечается, что прогнозы Всемирного банка предполагают, что экономика Украины сократится на 35 процентов в этом году, а инфляция может достичь 40 процентов в начале следующего года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский запросил у международных партнеров дополнительные кредиты. По его словам, ему необходимы средства для восстановления энергетической инфраструктуры. Украинский лидер уточнил, что стране потребуется пять миллиардов долларов для покупки газа и угля на зиму.