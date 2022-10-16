Песков заявил о планах довести спецоперацию на Украине до конца

Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжается и будет доведена до конца

Специальная военная операция России на Украине продолжается и будет доведена до конца. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, потенциал России позволяет продолжать СВО даже в условиях оказания помощи Украине со стороны Североатлантического альянса. «Одно дело — это киевский режим, а другое дело — это потенциал НАТО. Это дополнительная нагрузка. Но наш потенциал позволяет продолжать в этих условиях операцию», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

В конце сентября глава государства Владимир Путин заявил, что главные цели спецоперации остаются неизменными — в первую очередь это освобождение Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Президент отметил, что ЛНР «освобождена полностью», а ДНР — частично.

До этого Песков отметил, что если Украина по-прежнему намерена вступить в Североатлантический альянс, остается главная угроза для России, и «приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции».