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Кремль заявил о ставших еще более актуальными целях спецоперации

Пресс-секретарь Песков заявил, что Киев сохранил ориентир на вступление в НАТО

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Киев своим проектом безопасности показал, что сохраняет ориентир на членство в НАТО, это делает цели российской спецоперации на Украине еще более актуальными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, если Украина по-прежнему намерена вступить в Североатлантический альянс, остается главная угроза для России, и «приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение специальной военной операции».

«Киевский договор по безопасности» подготовил офис президента Украины Владимира Зеленского. Документ был опубликован 13 сентября. Среди требований: собрание Украины и стран-гарантов в течение 24 часов после поступивших сообщений об угрозе нападения, участие Киева в учениях НАТО и Евросоюза и возмещение ущерба со стороны России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова выразила мнение, что предложения, выдвинутые в украинском проекте по гарантиям безопасности, «испепелят» Запад. Дипломат указала, что Киев хочет поставить западные страны под тотальную зависимость.

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Алина Гончарова
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