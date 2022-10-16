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08:24, 16 октября 2022Россия

Украинских военных обвинили в намеренных ударах по медчастям

Командир медгруппы Донор: ВСУ целенаправленно наносят удары по медчастям

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей. Об этом РИА Новости рассказал командир медицинской группы ВС РФ с позывным Донор.

В результате, отметил собеседник агентства, были сделаны соответствующие выводы и медицинские пункты разворачиваются таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки сменить дислокацию. Донор добавил, что менять позиции приходится, даже если ВСУ при помощи беспилотников знают, что целятся во врачей и раненых.

Марина Совина
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