Украинских военных обвинили в намеренных ударах по медчастям

Командир медгруппы Донор: ВСУ целенаправленно наносят удары по медчастям

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей. Об этом РИА Новости рассказал командир медицинской группы ВС РФ с позывным Донор.

В результате, отметил собеседник агентства, были сделаны соответствующие выводы и медицинские пункты разворачиваются таким образом, чтобы можно было в кратчайшие сроки сменить дислокацию. Донор добавил, что менять позиции приходится, даже если ВСУ при помощи беспилотников знают, что целятся во врачей и раненых.

